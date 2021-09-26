Казань признана третьим в России городом по карьерным возможностям

Фото: Максим Платонов

Казань — в тройке лидеров по карьерным возможностям



С точки зрения карьерных возможностей лучшим городом России считается Москва: это отмечают 71% ее жителей. На второй позиции — Санкт-Петербург (об этом говорят 63% горожан), на третьей — Казань (так считают 53% ее жителей).

Эти данные публикует сегодня портал SuperJob. Аналитики портала рассказывают, что в пятерке лидеров — еще Тюмень и Екатеринбург (в качестве лучшего места для карьерного роста их оценивают 49% и 48% горожан соответственно). В опросе участвовали по 1500 представителей экономически активного населения обеих столиц и по 500 жителей других российских городов, вошедших в исследование.

Специалисты констатируют, что карьерное развитие в разных регионах страны осложнила пандемия. Фото: Ринат Назметдинов

В целом специалисты констатируют, что карьерное развитие в разных регионах страны осложнила пандемия: в большинстве мегаполисов России уменьшилось количество жителей, которые считают свой город лучшим для карьеры. Улучшилось об этом мнение только в пяти городах: в Новокузнецке, Барнауле, Махачкале, Томске и Москве.

Среди аутсайдеров по карьерным возможностям — Волгоград (только 13% его жителей характеризуют его как благоприятный для профессионального роста), Омск (14%) и Саратов (13%).

Вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?»



Города с населением от 500 тыс. человек Вариант ответа Города с населением от 1 млн человек Да Нет Затрудняюсь ответить Москва 71% 13% 16% Санкт-Петербург 63% 16% 21% Казань 51% 23% 26% Тюмень 49% 26% 25% Екатеринбург 48% 30% 22% Краснодар 42% 31% 27%

В Казани 8,3 тысячи безработных

Между тем, в соответствии со статистикой, опубликованной на сайте республиканского Минтрудсоцзащиты, на 1 сентября 2021 года в Казани числилось 8 356 безработных (это те, кто стоят на учете официально). По сравнению с данными на 1 августа это количество снизилось на 147 человек.

А о том, как министерство боролось с пандемическим обрушением рынка труда, можно судить по той же статистике: на 1 сентября 2020 года в столице Татарстана было зарегистрировано 31 866 безработных. Таким образом, констатируем факт: за год безработица в Казани снизилась в 3,8 раза.

Эльмира Зарипова напоминала о том, что каждый безработный татарстанец может получить 140 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса. Фото: tatarstan.ru

Напомним, в августе глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова напоминала о том, что каждый безработный татарстанец может получить 140 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса. Для этого он должен представить в службу занятости района бизнес-план. И если план получит подтверждение, то гражданину будут перечислены средства. Правда, в ответ он обязан развивать этот бизнес в течение года как минимум. составить бизнес-план и представить его на оценку в службу занятости района. Если план получает подтверждение, то безработный гражданин получает более 140 тысяч рублей поддержки с дальнейшей обязанностью развивать этот бизнес в течение года.

Людмила Губаева