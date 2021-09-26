В Казани вчера спасли шесть человек при пожаре в жилом доме

Фото: МЧС РТ

В Казани вчера вечером спасли шесть человек. Двоих человек вывели из зоны задымления с помощью маски спасаемого, еще четверых эвакуировали звенья ГДЗС.

Сообщение о пожаре поступило в 18:41. Загорелись вещи и мебель в общем коридоре. Пострадавших нет.

В 19:12 зафиксирована ликвидация последствий пожара на площади 8 кв. метров. Причина возгорания устанавливается.

Фото: МЧС РТ

Поздно вечером в субботу на номер вызова пожарной охраны поступило сообщение: в СНТ «Вахитовец-2» в селе Старое Шигалеево горит садовый домик. К тому моменту, пока до места происшествия приехал первый пожарный расчет, одноэтажный деревянный дом был уже целиком охвачен пламенем.



Ольга Шагиева