В Удмуртии сошли с рельсов пять грузовых вагонов

Фото: Миндортранс РТ (архив)

В Удмуртии сошли с рельсов пять грузовых вагонов с щебнем. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Авария произошла в районе станции Сарапул Горьковской железной дороги на железнодорожном пути не общего пользования.



«Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта», — передает сообщение ведомства «Интерфакс».

Сообщается, что никто не пострадал. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в Татарстане едва не столкнулись пассажирский и грузовой поезда.

Ольга Шагиева