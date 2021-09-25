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В Удмуртии сошли с рельсов пять грузовых вагонов

21:22, 25.09.2021
В Удмуртии сошли с рельсов пять грузовых вагонов
Фото: Миндортранс РТ (архив)

В Удмуртии сошли с рельсов пять грузовых вагонов с щебнем. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Авария произошла в районе станции Сарапул Горьковской железной дороги на железнодорожном пути не общего пользования.

«Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта», — передает сообщение ведомства «Интерфакс».

Сообщается, что никто не пострадал. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в Татарстане едва не столкнулись пассажирский и грузовой поезда.

Ольга Шагиева
ОбществоПроисшествия Удмуртия

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