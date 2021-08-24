В Татарстане едва не столкнулись пассажирский и грузовой поезда

Фото: Миндортранс РТ

В Татарстане на прошлой неделе едва не столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Инцидент произошел 18 августа на перегоне Иж-Бобья — Агрыз однопутного неэлектрифицированного участка Круглое Поле — Агрыз Горьковской дороги.

Как пишет корпоративное издание ОАО «Российские железные дороги» «Гудок», столкновения удалось избежать благодаря грамотным действиям обоих машинистов. 18 августа на станци ремонтировали железнодорожные пути. На время ремонта ряд рельсовых цепей были выключены, поезда в сторону станции Иж-Бобья могли отправляться только при запрещающих показаниях светофора. В 17.09 из Агрыза по приказу дежурного и при запрещающем показании второго светофора выехал грузовой поезд №2361, который состоял из 72 порожних вагонов весом 1 883 тонны.

Фото: kzn.ru

В 17.16 диспетчер Ижевского центра организации работы железнодорожных станций доложил об изменениях плана движения составов дежурному по станции Агрыз. Было принято решение сначала принять встречный пассажирский поезд №452 сообщением Адлер — Ижевск, в котором находились 184 человека, затем грузовой поезд №3218 и только потом отправлять грузовой состав №2361. Последний уже несколько минут двигался на перегоне.

Таким образом пассажирский поезд проехал через станцию Иж-Бобья. Навстречу ему двигался грузовой поезд.

«В 17.29 машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение по причине смена кода АЛСН (автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа) с КЖ (движение разрешается с готовностью остановиться в любой момент) на «красный» на индикации локомотивного устройства безопасности. В 17.30 это же действие произвел и машинист грузового поезда №2361 и сообщил диспетчеру о том, что увидел на встречном пути пассажирский состав», — пишет «Гудок».



Локомотивы остановились на расстоянии 700 м друг от друга. К счастью, грузовой поезд не был загружен, иначе расстояние было бы меньшим.

После этого грузовой поезд вывели на станцию Агрыз вспомогательным локомотивом, в 19.10 пассажирский поезд отправлен с перегона с общей задержкой 1 час 35 минут.

На дороге ведется расследование происшествия.



В начале августа в Татарстане ночью шесть поездов оказались задержаны из-за ДТП на перегоне Васильево — Юдино. В результате инцидента никто не пострадал.



Ольга Плешкова