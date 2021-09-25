Путин заявил, что уровень доходов преподавателей — один из социальных приоритетов в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин сообщил, что уровень доходов преподавателей — один из социальных приоритетов в стране. Такое заявление он сделал на встрече с депутатами партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.

— Можно ли сравнивать это с доходами медиков? Ну, все можно сравнивать и нужно сравнивать. Все познается в сравнении, — считает глава государства.

При этом он обратил внимание, что у период пандемии у медиков нагрузка и риски для собственных здоровья и жизни выше, чем у работников сферы образования. В связи с этим государство подготавливало им выплаты, объяснил Путин.

Кроме того глава государства сообщил, что в стране необходимо «вытащить» из бедности значительное число человек, ее уровень предстоит свести к минимуму. Требуется повысить уровень и доступность качественного современного образования, здравоохранения для всех граждан.



Татьяна Демина