В Татарстане этой ночью ожидается сильный дождь
Синоптики предупредили татарстанцев о сильном дожде в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Осадки прогнозируются с 18 часов 24 сентября до 6 часов 25 сентября местами по Татарстану.
Ночью в республике похолодает до +4... +9˚. Днем воздух прогреется до +9... +14˚.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в выходные дни в республике сохранится циклонический характер погоды. 26 сентября небольшие осадки выпадут местами. Погода несколько улучшится в начале следующей недели.
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