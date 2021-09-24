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В Татарстане этой ночью ожидается сильный дождь

16:10, 24.09.2021
В Татарстане этой ночью ожидается сильный дождь
Фото: pxhere.com

Синоптики предупредили татарстанцев о сильном дожде в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Осадки прогнозируются с 18 часов 24 сентября до 6 часов 25 сентября местами по Татарстану.

Фото: pxhere.com

Ночью в республике похолодает до +4... +9˚. Днем воздух прогреется до +9... +14˚.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в выходные дни в республике сохранится циклонический характер погоды. 26 сентября небольшие осадки выпадут местами. Погода несколько улучшится в начале следующей недели.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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