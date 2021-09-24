В Татарстане этой ночью ожидается сильный дождь

Синоптики предупредили татарстанцев о сильном дожде в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Осадки прогнозируются с 18 часов 24 сентября до 6 часов 25 сентября местами по Татарстану.

Фото: pxhere.com

Ночью в республике похолодает до +4... +9˚. Днем воздух прогреется до +9... +14˚.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в выходные дни в республике сохранится циклонический характер погоды. 26 сентября небольшие осадки выпадут местами. Погода несколько улучшится в начале следующей недели.



Татьяна Леухина