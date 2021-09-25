В Татарстане завершили посев озимых, продолжается сбор урожая

Татарстанским аграриям предстоит убрать 3,6 тыс.га рапса, 27 тыс.га сахарной свеклы, 51,3 тыс.га подсолнечника, 1,4 тыс.га картофеля, 1,0 тыс.га овощей и 15 тыс.га кукурузы. Об этом доложил сегодня на субботнем совещании в Доме Правительства РТ министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В республике завершен сев озимых, посеяно 480 тыс. га или 90% к прогнозу.

Фото: tatarstan.ru

Продолжается обработка зяби. Сейчас на глубокое рыхление проведено на площади 740 тыс.га (53% площадей). На полях работают больше 1100 агрегатов. Обработано 1,4 млн. га (79%) из 1,8 млн. га. Завершить работу призвали до 15 октября.

Заготовлено 68% кормов от потребности. Это 478 тыс. тонн сена, 1,8 млн тонн сенажа, 1,5 млн тонн силоса. Если учитывать остаток прошлых лет, обеспеченность кормами составляет 89%. Также убрано 92% площадей кукурузы, что позволит заготовить дополнительно 184 тыс. тонн силоса.

Засуха в Поволжье серьезно повлияла на работу аграриев Татарстана. В Министерстве сельского хозяйства республики допускали, что неурожай повлечет за собой рост цен.



Ольга Шагиева