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Завтра в Казани ГИБДД проведет вечерний рейд

11:15, 23.09.2021
Завтра в Казани ГИБДД проведет вечерний рейд
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани завтра вечером пройдет рейд по выявлению нарушителей ПДД. Об этом сообщили в ГИБДД РТ.

Проверка пройдет с 20.00 до 22.00 часов на одной из улиц Казани. Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся водители, которые неоднократно привлекались к административной ответственности, не соблюдающие правил перевозки детей, управляющие транспортными средствами без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, а также автомобилисты, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Адресную работу будут проводить и с водителями, уклоняющимися от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД.

ГИБДД рекомендует водителям перед поездкой проверять наличие всех необходимых документов и сроки их действия, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и вовремя оплачивать штрафы.

Вчера, 22 сентября, ГИБДД совместно с сотрудниками станции скорой помощи проводило профилактический рейд «Уступи дорогу».

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