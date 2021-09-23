Завтра в Казани ГИБДД проведет вечерний рейд

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани завтра вечером пройдет рейд по выявлению нарушителей ПДД. Об этом сообщили в ГИБДД РТ.



Проверка пройдет с 20.00 до 22.00 часов на одной из улиц Казани. Под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся водители, которые неоднократно привлекались к административной ответственности, не соблюдающие правил перевозки детей, управляющие транспортными средствами без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, а также автомобилисты, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию транспортного средства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Адресную работу будут проводить и с водителями, уклоняющимися от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД.

ГИБДД рекомендует водителям перед поездкой проверять наличие всех необходимых документов и сроки их действия, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и вовремя оплачивать штрафы.

Вчера, 22 сентября, ГИБДД совместно с сотрудниками станции скорой помощи проводило профилактический рейд «Уступи дорогу».

