Гостиницу рядом с Казанским кремлем выставили на торги за 762 млн рублей

Гостиницу Courtyard by Mariott Kazan Kremlin в историческом центре Казани выставили на торги, стартовая цена которых заявлена в размере 762 млн рублей.



Аукцион на повышение по продаже объявило АО «Гостиничная компания». Заявки принимаются до 24 декабря, итоги должны подвести 27 декабря.

Четырехзвездочная гостиница Courtyard by Mariott Kazan Kremlin находится в 100 метрах от кремля в Казани. Это шестиэтажное здание (с учетом подземного этажа) площадью 7 тыс. кв. метров. Помимо здания, в состав лота входит движимое имущество и участок площадью 1,8 тыс. кв. метров.

Фото: marriott.com.ru

Продавец приобрел гостиницу в ноябре 2018-го. Сама гостиница основана мэрией Москвы в декабре 2009-го как крупнейший гостиничный холдинг, который должен объединить гостиничные активы столицы.

Маргарита Головатенко