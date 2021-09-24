В России намерены создать систему контроля производства воды

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий планируют создать систему контроля производства воды от добывания на скважине до поставки на продажу. Решение принято в связи с отсутствием маркировки воды на этапе добычи и поможет преодолеть проблему фальсификата на рынке.

Благодаря этому покупатель сможет получать достоверные данные о происхождении воды в каждой бутылке, передает РБК, ссылаясь на слова замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Новый механизм станет своеобразным аналогом Единой государственной автоматизированной информационной системы, действующей для алкогольного рынка.

В июле сообщалось о создании в России лаборатории для тестирования маркированных товаров.