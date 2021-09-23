ЦИК направила в Следком и Генпрокуратуру материалы по нарушениям на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге

Фото: Максим Платонов (архив)

Центризбирком России направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру материалы по некоторым нарушениям, зафиксированным в Санкт-Петербурге на выборах в Госдуму восьмого созыва. Северная столица стала лидером по количеству обращений и жалоб на возможные нарушения на избирательных участках.

Кроме того ЦИК намерена направить в СКР и Генпрокуратуру представление об «абсолютном конфликте интересов» вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского в ходе выборов в городской парламент. В Комиссии пояснили, что он баллотировался в депутаты и занимался избирательной кампаний одновременно.

— Статистику мы будем давать, но не сегодня. Но я скажу, что больше всего обращений было от Санкт-Петербурга. Я имею в виду именно кампанию в Госдуму», — рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Комиссия просит СКР организовать процессуальную проверку серьезных нарушений избирательного законодательства, допущенных при голосовании на выборах в Петербурге по округам 212 и 218. Памфилова отметила, что «примерно 10 тысяч голосов ушло в никуда» после признания бюллетеней недействительными.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что на 7 избирательных участках города из-за нарушений отменили итоги голосования на выборах в Госдуму. В понедельник в ЦИК заявляли, что имеют основания для отмены выборов на шести-семи участках Северной столицы.



Татьяна Демина