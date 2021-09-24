Миллион бонусов от «СберСпасибо» в день рождения подписки СберПрайм

«СберСпасибо» запускает акцию «Счастливая покупка» по случаю первого дня рождения СберПрайма — с момента запуска подписки прошел год.



В период с 24 сентября по 1 октября 2021 года участники программы лояльности «СберСпасибо», совершая покупки по карте Сбербанка в сервисах подписки СберПрайм, получат:

за каждую покупку повышенные начисления бонусов до 100%;

возможность получить 1 000 000 бонусов (его получат пять участников с наибольшим количеством покупок от 1000 рублей в сервисах СберПрайма в период акции).

Андрей Писарев, генеральный директор программы «СберСпасибо»:



— Незаметно и продуктивно пролетел первый год нашего флагманского продукта — подписки СберПрайм. С самого начала ее развития мы старались сконцентрироваться вокруг ежедневных потребностей клиента и сделать наше предложение максимально персонализированным. И у нас получилось — сервис подписки удобен, востребован и популярен. За первый год мы достигли всех поставленных перед собой целей — на сегодняшний день клиентов СберПрайма уже более трех миллионов, и сегодня, в день рождения подписки, мы хотим сказать спасибо и дарим не просто много бонусов за покупки, но и возможность стать одним из пяти счастливчиков, выиграв миллион бонусов от «СберСпасибо».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»