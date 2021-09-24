В России выявлено 21 379 новых случаев коронавируса
В России выявлено 21 379 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии зарегистрировано 7 376 374 случая, сообщает федеральный оперштаб.
Выздоровели за сутки 15 828 человек. Всего в России переболели 6 574 608 человек.
Зафиксировано 828 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 202 273 россиян.
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