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В России выявлено 21 379 новых случаев коронавируса

11:48, 24.09.2021
В России выявлено 21 379 новых случаев коронавируса

В России выявлено 21 379 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии зарегистрировано 7 376 374 случая, сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровели за сутки 15 828 человек. Всего в России переболели 6 574 608 человек.

Зафиксировано 828 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 202 273 россиян.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке новостей «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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