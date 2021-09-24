Исследование: Иннополис стал первым в рейтинге городов Татарстана с самыми высокими зарплатами

В самом молодом городе России Иннополисе предлагают наиболее высокую среднюю заработную плату — 52 500 рублей. Об этом сообщают аналитики hh.ru, которые изучили вакансии татарстанских работодателей.



Второе место заняла Казань, где средняя зарплата составляет 45 165 рублей. Чуть меньше предлагают в Набережных Челнах — 37 500 рублей. В числе лидеров также оказались Нижнекамск и Альметьевск (по 30 000 рублей).

В Зеленодольске и Чистополе в среднем в месяц жителям платят 28 000 рублей. В других городах республики показатели оказались на одинаковом уровне. Так, в Мензелинске, Менделеевске, Лениногорске, Заинске и Бугульме получают 27 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вчера служба исследований hh.ru сообщила, что 76% татарстанцев признались, что изменили бы условия труда в офисе.

Несколько дней назад сервис «Работа.ру» составил рейтинг, согласно которому самые высокие зарплаты в Казани могут получать руководитель офиса, отделочник-универсал и токарь.

Маргарита Головатенко