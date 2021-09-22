В Казани самые высокие зарплаты могут получать руководитель офиса, отделочник-универсал и токарь

По версии сентябрьского рейтинга, составленного сервисом «Работа.ру», самые высокие зарплаты в Казани могут получать руководитель офиса (до 300 тысяч рублей), отделочник-универсал в компании, занимающейся строительно-монтажными работами (до 250 тысяч рублей), токарь на предприятии по изготовлению и ремонту двигателей (до 110 тысяч рублей), брокер в агентстве недвижимости (от 100 тысяч рублей), официантка (до 100 тысяч рублей) и клепальщик (от 94 тысяч рублей). Список составлен на основе изучения базы вакансий сервиса.

Каждое предложение имеет определенные требования к работнику. Руководитель офиса обязан уметь управлять командой от пяти человек, отделочник-универсал должен иметь опыт работы от 5 лет, личный инструмент и автомобиль. Должность токаря и клепальщика предполагает вахтовый метод, а брокеру необходимо владеть программами MS Office и Outlook. От соискателей вакансии официантки требуются знание основных принципов обслуживания.

Фото: realnoevremya.ru

Сервис пару дней назад сообщал, что одну из самых высоких зарплат в Казани готовы платить продавцу-кассиру, чей оклад в среднем по столице составляет 67 тысяч рублей.