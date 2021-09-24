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В Казани экстренно сел летевший из Омска в Москву пассажирский самолет

10:10, 24.09.2021
В Казани экстренно сел летевший из Омска в Москву пассажирский самолет
Фото: realnoevremya.ru

В Казани экстренно сел летевший из Омска в Москву пассажирский самолет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вынужденную посадку рейса Омск — Москва (Шереметьево) провели в 7.26 мск по причине плохого самочувствия пассажира, пишет «Интерфакс».

Пассажира госпитализировали в больницу Казани. В 8.25 борт вылетел в Москву.

Ранее в Казани экстренно приземлился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 Екатеринбург —Москва. Перед этим, находясь над Удмуртией, он подал сигнал бедствия, после чего начал снижение.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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