Игрок «Салавата Юлаева» Зубарев раскритиковал душевые в гостевой раздевалке СКА

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев подверг критике душевые в гостевой раздевалке после победного матча с питерским СКА (4:2). Хоккеист остался недоволен условиями, предоставленными гостям в ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

«КХЛ, 2021-й, не конкретно «Ледовому» претензии. Можно же что-то сделать, чтобы такого не было. Это не так много стоит, 700 рублей одна. Если такое будет на «Уфа-Арене» и мне скажут, что не сделают у нас, я лично все поменяю, поверьте. Но условия должны быть нормальные», — заявил Зубарев в сторис своего «Инстаграма».

После этого хоккеист показал видео из душевой, где некоторые лейки оказались нерабочими.

Фото: vk.com/hcsalavat

Победа над СКА стала для «Салавата Юлаева» восьмой в девяти сыгранных матчах на старте сезона. Уфимский клуб лидирует с 16 набранными очками в Восточной конференции КХЛ.

Напомним, первое поражение в сезоне команда Томи Ламсы потерпела в предыдущем матче от череповецкой «Северстали».