Авдонина прокомментировала возбуждение дела против бара Zero из-за поддельных справок о вакцинации

Фото: Максим Платонов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала возбуждение уголовного дела против казанского бара за подделку сертификатов о вакцинации против коронавируса:

— Нами в свое время было выдано разрешение данному предприятию на работу в ночное время при представлении ими сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции на своих сотрудников. Те сертификаты, которые были представлены, и мы проверили через коллег в Московской области — эти лица действительно каким-то образом были внесены в федеральный регистр привитых. Как это было сделано, дело наших коллег из полиции, и я уверена, что они полностью всю систему раскрутят и найдут виновных.

МВД по РТ возбудило уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». По сообщению ведомства, руководство заведения минувшим летом представило справки о прохождении вакцинации, которые были сделаны в подмосковной клинике. Проверка показала, что на самом деле сотрудники бара не прививались там. Речь идет о баре Zero, руководители которого пообещали подать судебный иск к Роспотребнадзору после запрета работать ночью.

— Это право хозяйствующего субъекта — подавать какие-либо обращения, — отметила Авдонина.

По ее словам, Роспотребнадзор отозвал разрешение на ночную работу по представлению из МВД.

— Это было сделано на основе той информации, которую мы получили из правоохранительных органов и которой не доверять у нас нет совершенно никаких оснований... Все действия, которые проводятся органами полиции, будут доведены до конца. И я уверена, что в данном случае коллеги из МВД не ошибаются, — подчеркнула замглавы Роспотребнадзора.