В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Умерли трое мужчин 1936, 1949, 1952 годов рождения и женщина 1935 года рождения.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Всего по состоянию на 23 сентября в Татарстане зарегистрировано 728 случаев смерти от COVID-19.

Фото: Максим Платонов

По последним данным, в республике общее число заболевших достигло 26 641. С начала пандемии от коронавируса в Татарстане вылечились 23 023 человека.

Татьяна Демина