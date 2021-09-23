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В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека

18:53, 23.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Умерли трое мужчин 1936, 1949, 1952 годов рождения и женщина 1935 года рождения.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Всего по состоянию на 23 сентября в Татарстане зарегистрировано 728 случаев смерти от COVID-19.

Фото: Максим Платонов

По последним данным, в республике общее число заболевших достигло 26 641. С начала пандемии от коронавируса в Татарстане вылечились 23 023 человека.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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