В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека
В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Умерли трое мужчин 1936, 1949, 1952 годов рождения и женщина 1935 года рождения.
Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы. Об этом сообщили в Минздраве республики.
Всего по состоянию на 23 сентября в Татарстане зарегистрировано 728 случаев смерти от COVID-19.
По последним данным, в республике общее число заболевших достигло 26 641. С начала пандемии от коронавируса в Татарстане вылечились 23 023 человека.
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