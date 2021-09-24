Тренер «Динамо» Кудашов установил рекорд КХЛ по количеству побед подряд

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству побед подряд.

Его команда накануне обыграла в гостях «Сочи» со счетом 4:0. «Бело-голубые» не проигрывают уже 8 встреч с начала чемпионата, обновив клубный рекорд.

Для самого тренера эта победа стала 24-й подряд в КХЛ. До назначения в «Динамо» еще 16 игр Кудашов выиграл с петербургским СКА в конце сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Фото: dynamo.ru

Ранее по этому показателю лидировал экс-тренер питерцев и «Динамо» Олег Знарок. У него серия насчитывала 23 победы подряд.

Напомним, Кудашов возглавил «Динамо» весной нынешнего года, сменив на этому посту Владимира Крикунова.