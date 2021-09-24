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Тренер «Динамо» Кудашов установил рекорд КХЛ по количеству побед подряд

06:42, 24.09.2021
Тренер «Динамо» Кудашов установил рекорд КХЛ по количеству побед подряд
Фото: dynamo.ru

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству побед подряд.

Его команда накануне обыграла в гостях «Сочи» со счетом 4:0. «Бело-голубые» не проигрывают уже 8 встреч с начала чемпионата, обновив клубный рекорд.

Для самого тренера эта победа стала 24-й подряд в КХЛ. До назначения в «Динамо» еще 16 игр Кудашов выиграл с петербургским СКА в конце сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Фото: dynamo.ru

Ранее по этому показателю лидировал экс-тренер питерцев и «Динамо» Олег Знарок. У него серия насчитывала 23 победы подряд.

Напомним, Кудашов возглавил «Динамо» весной нынешнего года, сменив на этому посту Владимира Крикунова.

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