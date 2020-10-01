На Эльбрусе ищут альпинистов из Набережных Челнов — одному из них стало плохо при восхождении

Спасатели МЧС Кабардино-Балкарии разыскивают группу альпинистов из Набережных Челнов. Одному их них стало плохо при восхождении на Эльбрус на высоте 5,2 тыс. метров.

Сообщение о помощи от группы альпинистов, состоящей из двух человек, поступило в экстренные службы днем 30 сентября.

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На поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России — шесть человек и две единицы техники. Информация уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В эти дни на Эльбрусе находится челнинский предприниматель и депутат горсовета Раиль Минегалиев. Он водрузил на гору триколор Татарстана и герб Челнов. Флаги оставили на отметке в 5 642 метра над уровнем моря — на самой высокой западной вершине горы.

