Подземный переход под улицей Мавлютова обезопасит ученикам Международной школы Казани путь к спорту

Сегодня в Казани начались общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, ограниченной улицами Танковой, Хусаина Мавлютова и Братьев Касимовых. Горожанам предлагают обсудить будущее развитие этого квартала общей площадью 16,84 га, сюда входят:

территория крытого футбольного манежа — 1,35 га;

территория рекреационно-ландшафтная — 9,83 га;

территория памятника природы «Кедровый парк» — 1,00 га;

зона парков культуры, площадок для занятий спортом, служебных гаражей — 0,13 га;

зона благоустройства территории и организации сквера в области садоводства — 0,34 га;

территория объекта здравоохранения — 3,96 га;

прочие территории (улицы) — 0,23 га.

Крытый футбольный манеж, который здесь упоминается, — это «Максат» («Цель»), который был построен на Мавлютова, 6а еще в конце прошлого лета.

Футбольный манеж «Максат» был построен в конце прошлого лета. Фото: Илья Репин

Спортивное сооружение общей площадью 6 тысяч кв. м и пропускной способностью 60 человек в смену, со спортплощадкой с тренажерами, беговой дорожкой и тренировочным полем возвели за считаные месяцы за 400 млн рублей. Его фасады украшают легенды футбола — Лев Яшин, Галимзян Хусаинов, Курбан Бердыев, Гёкдениз Карадениз, Лионель Месси и другие. Строили объект как тренировочную базу для учащихся спортшкол. Кроме того, в округе живет 300 тысяч детей, а занятии бесплатные, заявляли чиновники перед открытием манежа.



Объект здравоохранения — это 18-я горбольница, а «Кедровый парк» разбит на ее прилегающей территории.

Ученикам самой дорогой школы обезопасят путь к спорту

Проектом планировки и межевания территории, ограниченной улицами Танковой, Хусаина Мавлютова и Братьев Касимовых, предусматривается:

установление красных линий территории парка;

устройство подземного пешеходного перехода от Международной школы к крытому футбольному манежу, говорится в сборнике документов мэрии.

Международная школа Казани находится через дорогу от манежа, а переход, который свяжет ее со спортобъектом, построят под улицей Мавлютова. Таким образом, ученики элитного заведения смогут посещать футбольное поле, передвигаясь по безопасному пути, без риска при пересечении оживленной магистрали.

Слушания по проекту планировки и межевания территории проходят в интернете на платформе ИС «Общественные обсуждения», где 9 августа откроют экспозицию по проекту. Так что жители близлежащих жилых кварталов Горок смогут с ним ознакомиться.

Желающие подать замечания и предложения смогут это сделать в течение пяти дней, с 9 по 13 августа, обратившись в Управление архитектуры и градостроительства Казани на ул. Груздева, д. 5, каб. 102 (с 9.00 до 17.00), или в электронном виде.

Василя Ширшова