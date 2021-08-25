На строительство подземного перехода через ул. Хусаина Мавлютова в Казани потратят более 90,3 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На портале госзакупок появился тендер на строительство в Казани подземного пешеходного перехода через ул. Хусаина Мавлютова. На эти цели выделят более 90,3 млн рублей.

Подать заявку на участие в тендере можно до 17 сентября. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Средства на выполнение работ выделены из республиканского бюджета.

Исполнитель должен приступить к строительству пешеходного перехода со дня подписания контракта. Завершить работы необходимо до 20 июня 2022 года.

Напомним, строительство подземного пешеходного перехода через ул. Хусаина Мавлютова предусматривалось проектом планировки и межевания территории, ограниченной улицами Танковой, Хусаина Мавлютова и Братьев Касимовых, размещенном в сборнике документов мэрии Казани. Он будет вести от Международной школы к крытому футбольному манежу.





Татьяна Демина