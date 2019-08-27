«Роскосмос» объявил тендер на исследования для безопасной работы на Луне

«Роскосмос» направит 373 млн рублей на исследование проблем с пилотируемым полетом на спутник Земли. С этой целью госкорпорация объявила тендер на проведение исследований, связанных с обеспечением безопасного пребывания и работы космонавтов на Луне и ее орбите.

Речь идет о создании технологий, в том числе медико-биологического направления и жизнеобеспечения, следует из информации о закупке. Исполнитель должен будет заняться разработкой рекомендаций, требований и предложений по технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники и по тем из них, которые могут быть использованы для полетов на Луну или окололунную орбиту.

Заявки будут принимать до 18 сентября. Первая высадка российских космонавтов на Луне запланирована на 2030 год.

Напомним, ранее стал известен размер зарплаты космонавтов, который зависит от числа их полетов в космос.