В казанском Кремле ответили, выкупил ли Минниханов здание типографии братьев Каримовых

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала вопрос о судьбе здания типографии братьев Каримовых по улице Парижской Коммуны.

Ранее была информация о том, что еще летом Президент Татарстана Рустам Минниханов договорился с одной из компаний о том, чтобы выкупить его.

— Я пока не видела никакой публичной информации о том, что совершена какая-то сделка, — сказала Галимова, — Рустам Минниханов проводил обход исторической части Казани. Он часто занимается такими обходами, где оценивают те или иные объекты, которые требуют восстановления, реновации или дальнейшего развития. В этой части было и много других объектов. Есть только один проект, по которому абсолютно точно можно сказать, что идет работа. Это старое здание «Спартака», которое будет преобразовано в большой комплекс, своего рода IT-парк. Там будут размещаться в большом пространстве стартапы, IT-проекты.

В июле текущего года Минниханов поручил проработать вариант размещения в здании «Типографии братьев Каримовых» научного центра по изучению и реставрации редких книг, рукописей, архивных материалов и рассмотреть прочие альтернативы его эксплуатации.