ФСБ задержала в Екатеринбурге лиц, склонявших мигрантов к терроризму

В Екатеринбурге задержали группу граждан из Центральной Азии, которые склоняли трудовых мигрантов к террористической деятельности. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Религиозно-экстремистская ячейка имела связи с террористами на Ближнем Востоке. Их идеологию задержанные пропагандировали среди мигрантов, работающих в Екатеринбурге.

По данному факту возбуждены уголовные дела. При обыске у уроженцев Центральной Азии изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают их связь с террористами и склонение мигрантов к преступной деятельности, пишет RT. Следственные и разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее в сентябре задержали двух граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона. Они распространяли террористическую идеологию и вели вербовку жителей в Красноярске.



Татьяна Демина