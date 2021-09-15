В Красноярке ФСБ задержала двух вербовщиков в террористы
ФСБ задержала в Красноярске двух вербовщиков в террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
Сообщается, что это двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона. Они приехали в Красноярск для распространения террористической идеологии, вели вербовку жителей.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Они находятся под стражей, пишет «РИА Новости».
*Запрещенная в России террористическая организация.
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