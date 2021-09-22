Экологи изучат пробы воды из озера в Салмачах, которое окрасилось в красный цвет

Фото: Минэкологии РТ

Жители поселка Салмачи пожаловались, что вода в озере Ванюшино окрасилось в красный цвет. Об этом они сообщили в социальных сетях. Специалисты Минэкологии Татарстана уже взяли пробы из водоема, чтобы понять причину случившегося.

На озеро выезжали экологи Центрального территориального управления Минэкологии РТ совместно со специалистами Центральной специализированной инспекции аналитического контроля. С помощью прибора они исследовали содержание кислорода в водоеме. Оно оказалось в пределах нормы.

Также специалисты отобрали пробу природной воды из озера. Результаты анализов будут готовы в течение 7 дней, сообщили «Реальному времени» в Минэкологии Татарстана.

Фото: Минэкологии РТ

Похожий случай этим летом был в Ново-Савиновском районе Казани — там безымянное озеро тоже окрасилось в красный цвет. Специалисты Минэкологии также осуществили выезд на водоем и взяли пробы природной воды.

Татьяна Демина