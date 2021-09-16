Режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому из-за COVID-19

Режиссера Андрея Звягинцева госпитализировали в Германии с COVID-19 и ввели в состояние искусственной комы. Сейчас врачи собираются вывести его из этого состояния, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Состояние режиссера было крайне тяжелым. Поражение легких составляло 92%, он находился на аппарате ЭКМО. Совсем недавно Звягинцева отключили от всех систем жизнеобеспечения, медики готовятся выводить его из искусственной комы.

По данным источников The Bell, лечение и реабилитацию Андрея Звягинцева финансирует АФК «Система». В компании отказались комментировать эту информацию.

Звягинцев получил широкую известность после фильмов «Возвращение», «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена». В 2017 году фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил приз жюри Каннского кинофестиваля. Рецензию на фильм читайте в материале «Реального времени».