Машиностроительный кластер Татарстана и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о намерении сотрудничества

Ассоциация «Машиностроительный кластер Республики Татарстан» заключила соглашение о сотрудничестве с разработчиком экосистемы офисных приложений «Р7-Офис». Подписание прошло в рамках Kazan Digital Week 2021.

Соглашение нацелено на их взаимодействие в Татарстане. Предприятия, входящие в состав машиностроительного кластера, смогут из первых рук получить необходимую информацию об «Р7-Офис», что позволит качественно проработать потребности, а также, в случае заинтересованности, подготовить заявку в Российский фонд развития информационных технологий для получения гранта на внедрение отечественного офисного продукта и популяризацию российских офисных решений.

Партнеры также дополнительно обсудили возможности организации совместного мероприятия, а также организации посещения крупных предприятий Татарстана в 2021 году. Дополнительно рассмотрели возможности и условия открытия Центра компетенций «Р7-Офис» в Республике Татарстан.

В рамках сотрудничества пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами и ОС пакету офисных приложений, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.