Вышла новая операция Riptide в Counter-Strike, а также обновления карт и скринов

Американская компания-разработчик Valve сегодня выпустила большое обновление для своего самого популярного шутера CS:GO, а также представила новую операцию Riptide («Хищные воды»). Детали нового патча были опубликованы в официальном сообществе CS:GO в Steam.

Cтоимость пропуска в Riptide будет составлять 1 080 рублей для российских пользователей. В новом патче будут доступны новые скрины, оружие, наклейки и нашивки.

В геймплее тоже появилось множество обновлений. Теперь можно будет скидывать гранаты, как и обычное оружие, видимость после смерти сокращена с трех секунд до двух (с одной секунды до половины секунды при хедшоте).



Получили свои доработки и карты. На Dust2 улучшена видимость задней части точки B при осмотре из верхнего туннеля, а на Inferno исправлены баги и изменена зона боев один на один во время разминки.



На Ancient проведена оптимизация карты — теперь увеличена зона закладывания бомбы на обеих точках и исправлены прострелы фанерных поверхностей.