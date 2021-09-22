Интеграция принципов ESG: на форуме Kazan Digital Week обсудили устойчивое развитие

В рамках секции «Экосистема финтех» Международного форума Kazan Digital Week прошла дискуссия, посвященная интеграции принципов устойчивого развития в банковскую деятельность. Организатором сессии форума выступил Ак Барс Банк.

Ведущие российские эксперты в данной сфере обсудили возможные источники дохода от внедрения принципов ESG, опыт российских и зарубежных компаний и политику регулятора в этой области.

Сессию открыл модератор Игорь Коротецкий, руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в СНГ, который подробно рассказал о мировом опыте по переходу к низкоуглеродной экономике и тенденциях в сфере внедрения принципов устойчивого развития в зарубежных компаниях.

Сомодератор сессии, директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова рассказала о внедрении принципов ESG в банке. Особенно «плодовитым» стал 2020 год, в сложный пандемийный период в банке удалось создать «Зеленый комитет», разработать дорожную карту в сфере внедрения принципов устойчивого развития, провести серию обучающих мероприятий по этой тематике.

«С 2019 года мы начали внедрять систему «бережливый офис», развиваем электронный документооборот. В этом году мы выпустили наш первый в истории банка отчет в области устойчивого развития, разработали ESG-политику. Кроме того, банк активно занимается благотворительностью и уже с 2007 года выпускает социальный отчет», — отметила Юлия Строганова.

О влиянии ESG на финансовый сектор рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Также она отметила, что по результатам опроса российских финансовых организаций, во многих из них практика учета ESG, особенно климатических рисков, недостаточно развита.

«Банк России уже в прошлом году создал рабочую группу для организации работы по созданию условий для финансирования устойчивого развития и адаптации участников финансового рынка к новым рискам при переходе к низкоуглеродной экономике. Группа занимается основными направлениями в части ESG: это развитие рынка, раскрытие информации, риски, углеродное регулирование и внедрение подходов, способствующих достижению целей устойчивого развития», — отметила Елизавета Данилова.

Источники дохода от внедрения принципов ESG назвал руководитель исследовательского центра ЭНЕРПО Европейского университета в Санкт-Петербурге Максим Титов. Банки могут зарабатывать либо на зеленых облигациях, либо на ESG-кредитах. Также есть много возможностей заработать в коммунальном хозяйстве. Например, благодаря повышению энергоэффективности в муниципальном секторе — в больницах, школах и детских садах.

«Одному банку внедрить «зеленый» продукт очень тяжело, роль государства — создавать определенные стандартизированные подходы и продукты через институты развития в сфере «зеленого» кредитования», — добавил Максим Титов.

Руководитель направления услуг в области устойчивого развития «Делойт» СНГ Иван Кухнин поделился исследованием ESG-банкинга в России. Оказалось, что меньше 1% из 400 банков публикуют какую-либо ESG-отчетность — сказывается отсутствие регуляторных требований. Через три года треть банков ожидают, что учет ESG-факторов в их работе будет существенным, а порядка 40% — ожидают, что климатические изменения будут влиять на их финансовые результаты.

Методикой присвоения ESG-рейтинга поделилась первый заместитель генерального директора «Эксперт РА» Марина Чекурова. Также она отметила, в чем польза его получения. По ее словам, в числе плюсов — формирование позитивного бренда компании, лучшая идентификация для контрагентов, а также выпуск облигаций и получение кредитов, связанных с устойчивым развитием.

Напомним, в рамках Международного форума Kazan Digital Week — 2021 с 21 по 24 сентября проходят дискуссии секции «Экосистема финтех». Принять участие в мероприятии можно как очно в Международном выставочном центре «Казань Экспо», так и онлайн на сайте форума.

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