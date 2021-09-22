В субботу в Казани временно изменят маршрут следования ряда автобусов и троллейбусов

В Казани временно изменится схема движения общественного транспорта в день проведения велогонки Tour de Tatarstan Kazan. Об этом сообщили в Комитете по транспорту исполкома.

25 сентября с 7.00 до 12.30 автобусы №22, 28, 89 будут курсировать по следующей схеме: улица Карла Маркса — улица Пушкина — улица Право-Булачная — площадь Тысячелетия, далее по маршрутам.

Обратно эти маршруты будут следовать по схеме: площадь Тысячелетия — улица Лево-Булачная — улица Пушкина, далее по маршрутам.

Фото: kzn.ru

Остановку «Центральный парк культуры и отдыха Казани» по улице Николая Ершова для троллейбусов №3, 5, 7 и автобусов №10а, 22, 30, 35, 63, 89, 91 перенесут в район транспортной развязки на пересечении улиц Вишневского и Николая Ершова.

В велогонке Tour de Tatarstan Kazan примут участие жители и гости Татарстана, профессиональные спортсмены из разных регионов и стран. Участники проедут три дистанции: 100 км, 60 км и 20 км. Самые юные участники смогут поучаствовать на беговелах, роликах и самокатах.



Ольга Плешкова