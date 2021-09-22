Минниханов поздравил клуб по хоккею на траве «Динамо-Казань» с чемпионством

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил команду «Динамо-Казань» с очередной победой в чемпионате России по хоккею на траве.

Казанский клуб в 19-й раз в истории стал чемпионом страны, за тур до окончания сезона оторвавшись от преследователей в турнирной таблице.

В поздравительной телеграмме Минниханов поблагодарил игроков и тренерский штаб команды за захватывающую игру и незабываемые эмоции, подаренные болельщикам. По его словам, достичь высот проще, чем их удержать, что в очередной раз удалось сделать «Динамо-Казань», в 19-й раз подряд завоевавшему чемпионство.

«Вы вновь продемонстрировали неизменно высокий уровень мастерства, в 19-й раз подряд в истории клуба став обладателями престижного трофея. Достичь высот проще, чем их удержать, но вам, уже единоличным чемпионам страны, это удается с редким постоянством. Бесспорно, стабильно высокий результат — свидетельство крепкого командного духа и высокого профессионализма каждого члена команды и тренерского штаба», — говорится в сообщении президента.

Фото: hcdinamo-kazan.ru

Отметим, что серебряные медали завоевали хоккеисты подмосковного клуба «Динамо-Электросталь», третье место в чемпионате заняла команда «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга. Лучшим игроком сезона в России признан хоккеист казанского «Динамо» Семен Матковский.



В ближайшее время «Динамо-Казань» предстоит сыграть в рамках Евролиги КО-16. 2 октября в Бельгии казанцам предстоит помериться силами с немецкой командой «Кельн».