Шаймиев — о трагедии в Перми: «Идет очень сильное воздействие на умы молодёжи»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев выразил мнение, что воспитательный процесс в учебных заведения должен идти наравне с учебным. Такое мнение он выразил в ходе встречи с участниками реализации проекта сети полилингвальных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию».



— Не могу обойти стороной случаи, которые были и у нас, и в Перми. По стране озабоченность этой проблемой есть. Каким образом в нынешних условиях бороться? Раньше был и комсомол, и пионерия. Сейчас — нет. Идет очень сильное воздействие на умы молодёжи. Мы должны действовать сообща, находить противоядие этому очень сложно. Но мы должны заложить устои воспитания. Мы воспитаны трудом. А нынешние дети — нет. Поэтому воспитательный процесс должен идти наравне с учебным.

Фото: twitter.com

В понедельник 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на университет. Погибли шесть человек, количество пострадавших, по последним данным, достигло 43. Сам напавший находится в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали часть голени.



Татьяна Леухина