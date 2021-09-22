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Шаймиев — о трагедии в Перми: «Идет очень сильное воздействие на умы молодёжи»

10:36, 22.09.2021
Шаймиев — о трагедии в Перми: «Идет очень сильное воздействие на умы молодёжи»
Фото: permkrai.ru

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев выразил мнение, что воспитательный процесс в учебных заведения должен идти наравне с учебным. Такое мнение он выразил в ходе встречи с участниками реализации проекта сети полилингвальных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

— Не могу обойти стороной случаи, которые были и у нас, и в Перми. По стране озабоченность этой проблемой есть. Каким образом в нынешних условиях бороться? Раньше был и комсомол, и пионерия. Сейчас — нет. Идет очень сильное воздействие на умы молодёжи. Мы должны действовать сообща, находить противоядие этому очень сложно. Но мы должны заложить устои воспитания. Мы воспитаны трудом. А нынешние дети — нет. Поэтому воспитательный процесс должен идти наравне с учебным.

Фото: twitter.com

В понедельник 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение на университет. Погибли шесть человек, количество пострадавших, по последним данным, достигло 43. Сам напавший находится в крайне тяжелом состоянии, ему ампутировали часть голени.

Татьяна Леухина
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