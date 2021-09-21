В Татарстане проходит вакцинация врачей от гриппа — видео

Фото: Максим Платонов

В республике проходит вакцинация врачей от гриппа. Для этого используется новая комбинированная вакцина «Ультрикс квадри», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сами медики утверждают, что даже если заболеть после вакцинации, прививка все равно поможет — грипп пройдет в более легкой форме. «Я прививаюсь уже несколько лет и чувствую себе великолепно», — рассказал начальник отдела контроля качества питания ДРКБ Евгений Рещеков.

По данным Роспотребнадзора для выработки общего коллективного иммунитете к гриппу необходимо привить не менее 60%. Медики при этом входят в группу риска. В ДРКБ в связи с этим от гриппа планируют вакцинировать не менее 1 тыс. сотрудников.

Напомним, жители Казани могут сделать прививку от гриппа в торговых и культурных центрах. Вакцинацию проводят препаратом «Ультрикс квадри».



Татьяна Демина