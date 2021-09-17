Казанцы могут привиться от гриппа в торговых и культурных центрах

Фото: Минздрав РТ

Жители Казани могут сделать прививку от гриппа в торговых и культурных центрах, с сегодняшнего дня там работают пункты вакцинации. Вакцинацию проводят препаратом «Ультрикс квадри», сообщили в пресс-службе Минздрава РТ по Казани.



Получить прививку от гриппа можно в пунктах вакцинации:

в ТЦ «Мега» (ежедневно с 10.00 до 20.00);

в ТЦ «Южный» (ежедневно с 10.00 до 20.00);

в ТЦ «Парк Хаус» (ежедневно с 10.00 до 20.00);

в ТЦ «Леруа Мерлен» (ежедневно с 10.00 до 20.00);

в здании Сбербанка по ул. Пушкина, 4 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00);

в КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00);

в КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00);

в КДК им. В.И. Ленина (с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00);

в ДК железнодорожников (с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00).

Для процедуры понадобится паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Фото: realnoevremya.ru

Вакцина «Ультрикс Квадри» — четырехвалентная, инактивированная, не содержит живого вируса гриппа и не может вызвать его развитие.

Первая партия вакцины от гриппа для детей и беременных женщин поступила в Татарстан в конце августа.

Маргарита Головатенко