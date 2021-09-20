Боррель заявил о серьезных нарушениях на выборах в Госдуму

Фото: Ринат Назметдинов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на парламентских выборах в России были случаи серьезных нарушений. О них, по его словам, известно из независимых и надежных источников.

Боррель заявил, что ЕС принял к сведению информацию о нарушениях на выборах в РФ. «Евросоюз сожалеет, что решение России серьезно ограничить численность и формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами помешало ее развертыванию», — обратил внимание он.

Кроме того, Боррель заявил, что ЕС не намерен признавать проведение выборов в Крыму. Он подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Тем временем наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы, следившие за ходом голосования на выборах в Государственную думу восьмого созыва, оценили их как спокойные. Они также обратили внимание на хорошее сотрудничество властей России.

По решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, проходили в стране в течение трех дней — с 17 сентября. По всей России явка на выборах в Госдуму составила 51,68% и превысила показатель кампании 2016 года. Окончательные итоги выборов подведут в пятницу, 24 сентября.



Напомним, в августе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу РФ. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи обратил внимание, что ОБСЕ важно самостоятельно определять их необходимое число.



Татьяна Демина