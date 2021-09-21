Президент Абхазии анонсировал подписание соглашения о двойном гражданстве с Россией
Президент Абхазии Аслан Бжания анонсировал подписание соглашение с Россией о двойном гражданстве. Документом предусмотрен упрощенный порядок получения гражданам Абхазии российских паспортов.
Соответствующая договоренность Абхазии и России уже достигнута. Соглашение планируется подписать в ближайшее время, однако точные сроки Бжания не назвал.
Президент Абхазии добавил, что 25 августа подписал распоряжение «О подписании соглашения между Абхазией и РФ об урегулировании вопросов двойного гражданства». Документ направлен российским властям, пишет ТАСС.
Подача заявлений о получении российского гражданства, порядок их рассмотрения, перечень документов, необходимых для этого, определит своим указом президента России Владимир Путин, уточнил Бжания.
Напомним, в августе президент России одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве. Документом предусматривается, что жители республики смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке.
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