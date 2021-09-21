Восемь гандболистов молодежной сборной России отстранены из-за манипуляций со ставками

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) приняла решение отстранить от соревнований нескольких игроков молодежной национальной команды из-за манипуляций со ставками. Об этом сообщается на официальном сайте ФГР.

По итогам расследования было выявлено, что восемь гандболистов сборной контактировали с лицами, занимавшимися организацией ставок. В частности, под подозрение попали несколько матчей чемпионата Европы — 2021 в августе, по итогом которого россияне заняли 15-е место из 16 команд.

С 21 сентября до вынесения итогового решения комиссии по этике ФГР отстранены Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко. Четверо из них представляют команду ЦСКА, трое — команду «Чеховские медведи», еще двое занимаются в клубе «СКИФ».

Фото: vk.com/rh

Президент ФГР Сергей Шишкарев заявил, что приравнивает подобные манипуляции со ставками на матчи сборной с изменой родине.

«Факты, выявленные комиссией по этике, вызывают у меня не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Я приравниваю это к измене родине», — прокомментировал ситуацию Шишкарев.

Фото: vk.com/rh

Напомним, на Олимпийских играх — 2020 в Токио женская сборная России по гандболу завоевала серебряные награды, уступив в финале команде Франции.

