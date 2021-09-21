Путин поручил избавиться от третьих смен в школах к 2024 году

Президент России Владимир Путин поручил избавиться в стране от третьих смен в школах. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

«К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения, повысить качество его работы, а с помощью строительства новых школ и капитального ремонта действующих зданий отказаться, наконец, от третьих смен в школах, создать комфортную среду для учеников и для педагогов», — сказал глава государства.

Фото: kremlin.ru

Совещание прошло в формате видеоконференции.

Глава государства находится на самоизоляции уже вторую неделю. Все это время он проводит совещания в дистанционном формате.

Ольга Шагиева