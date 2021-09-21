В Казани назначили директора культурного центра имени Пушкина
В Казани новым директором культурного центра имени А. Пушкина стала Галина Елистратова. Ранее она возглавляла Центр русского фольклора в столице Татарстана.
Коллективу центра им. Пушкина нового руководителя накануне представила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Предыдущим руководителем центра была Наталья Комар. О причинах ее ухода не сообщается.
В июле в Набережных Челнах новым директором ДК «Энергетик» стала экс-руководитель центра культуры «Кызыл тау» Венера Садирова.ОбществоВластьОбразованиеКультураИстория Татарстан
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