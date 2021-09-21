В России планируют организовать премию для онкологов

В России планируют организовать премию для онкологов. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

С инициативой провести конкурс среди онкологов и врачей других специальностей из области онкологии выступила Ассоциация онкологов России. Конкурс будет носить имя основоположника онкологии в России Александра Савицкого.

У премии есть 10 номинаций, в семи из которых есть денежный приз в 250 тысяч рублей. Пока поступило не более 100 заявок. До конца сентября ожидается поступление около тысячи заявок от конкурсантов, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

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Ольга Шагиева