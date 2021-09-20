В России за 4 года планируют охватить скринингами на рак и сердечные болезни почти 80 млн человек

В России за 4 года планируют охватить почти 80 миллионов человек исследованиями по выявлению рака и болезней сердца. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина.

Акцент сделают на внедрение скрининговых программ, которые позволяют своевременно обнаружить такие заболевания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Планируется не только количественно, но и качественно увеличить для населения доступность методов диагностики и лечения, чтобы не менее 80 процентов сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний выявлялись на ранних стадиях в первичном звене, — приводит «РИА Новости» ее слова.

В начале сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности как в мире, так и в России, несмотря на развитие медицины.



Татьяна Леухина