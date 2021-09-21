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В Буинском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 137 кв. метров

01:28, 21.09.2021
В Буинском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 137 кв. метров
Фото: eco.tatarstan.ru

В Буинском районе Татарстана ликвидировали нелегальную свалку отходов от сноса и разборки зданий. Ее площадь составляла 137 кв. метров.

Свалку обнаружили на северо-западной части села Черки-Кощаково. Объем захламления достигал 12 кубометров, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Фото: eco.tatarstan.ru

Мусор убрали. Территорию, где обнаружили свалку, привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

В прошлом году инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили в Буинском районе свалку площадью почти в 1 га. Как выяснилось при проверке, отходы на захламленный участок выбрасывали местные жители.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

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