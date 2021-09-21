В Буинском районе Татарстана ликвидировали свалку площадью 137 кв. метров
В Буинском районе Татарстана ликвидировали нелегальную свалку отходов от сноса и разборки зданий. Ее площадь составляла 137 кв. метров.
Свалку обнаружили на северо-западной части села Черки-Кощаково. Объем захламления достигал 12 кубометров, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Мусор убрали. Территорию, где обнаружили свалку, привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
В прошлом году инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили в Буинском районе свалку площадью почти в 1 га. Как выяснилось при проверке, отходы на захламленный участок выбрасывали местные жители.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым