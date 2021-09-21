В домах Вахитовского района Казани 22 сентября почти на сутки отключат воду

В некоторых домах Вахитовского района Казани в среду, 22 сентября, почти на сутки отключат водоснабжение. Это связано с подключением водопровода.

С 9:00 22 сентября до 6:00 23 сентября воды не будет по следующим адресам:

ул.Ахтямова, 1, 6, 7, 14, 16, 18а;

ул.Тукая, 71, 73д, 75, 75г, 77а, 77б, 80, 81/9, 82, 82 корп.1-3; 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92;

ул.Сафьян, 9/81;

ул.Марджани, 40/1, 42, 44, 48.

По заявкам жителей домов разместят автоцистерны с водой, сообщается на сайте мэрии Казани. Оставить их можно по телефону +7(843)231-62-60.

На прошлой неделе в Казани на территории частного сектора вблизи улицы Актанышской произошла авария на наружных сетях водоснабжения. Из-за этого без воды остались два многоквартирных дома и частные дома на названной улице. Водоснабжение восстановили 18 сентября.



Татьяна Демина