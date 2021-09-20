В Набережных Челнах устроили стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми

В Набережных Челнах возле администрации города установили стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в Пермском государственном университете. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Все желающие могу принести к нему цветы и свечи. Память погибших почтили студенты Набережночелнинского института КФУ.

Фото: nabchelny.ru

В мэрии Челнов отметили, что после казанской трагедии в городе в начале года усилили пропускной режим и техническую защищенность образовательных учреждений. По инициативе мэра Наиля Магдеева на оснащение образовательных объектов системами безопасности выделили 244 млн рублей из городского бюджета.



Трагедия в Перми произошла сегодня утром. 18-летний парень устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, пострадали 28.



Стихийный мемориал ранее устроили в Казани в Ленинском саду.