В Набережных Челнах устроили стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми
В Набережных Челнах возле администрации города установили стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в Пермском государственном университете. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Все желающие могу принести к нему цветы и свечи. Память погибших почтили студенты Набережночелнинского института КФУ.
В мэрии Челнов отметили, что после казанской трагедии в городе в начале года усилили пропускной режим и техническую защищенность образовательных учреждений. По инициативе мэра Наиля Магдеева на оснащение образовательных объектов системами безопасности выделили 244 млн рублей из городского бюджета.
Трагедия в Перми произошла сегодня утром. 18-летний парень устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, пострадали 28.
Стихийный мемориал ранее устроили в Казани в Ленинском саду.ОбществоВластьИнфраструктураОбразование Татарстан
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