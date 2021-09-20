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Капремонт дороги Алат — Казаклар в Татарстане планируется завершить в ноябре

18:59, 20.09.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Капремонт дороги Алат — Казаклар в Татарстане планируется завершить в ноябре
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Капитальный ремонт дороги регионального значения Алат — Казаклар в Высокогорском районе Татарстане планируется завершить в ноябре. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на участке протяженностью в 3,2 километра.

На сегодняшний день завершено переустройство газопровода, перенос линий электропередач, устройство земляного полотна и замена трех водопропускных труб. Дорожникам предстоит уложить верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепить обочины и обустроить девять новых съездов.

Кроме того, на ремонтируемом участке дороги установят 792 метра барьерных ограждений, 185 сигнальных столбиков и 101 новый дорожный знак, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане продолжается ремонт на участке автодороги Кузайкино — Нурлат. В связи с этим ограничение движения там продолжит действовать до 10 октября.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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