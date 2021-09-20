«Рубин» — «Зенит»: Самошников и Дрейер начнут игру с первых минут

Стали известны составы «Рубина» и «Зенита» на матч в Казани в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

С первых минут у казанцев на поле появится защитник Илья Самошников, который лишь недавно вернулся к тренировкам с основой. В предыдущем туре с «Уралом» он получил травму и был госпитализирован прямо со стадиона.

Также в основном составе появится Андерс Дрейер, сделавший хет-трик в своем дебютном матче за казанцев.

У «Зенита» отсутствует целый ряд ведущих игроков. Из-за травм и различных повреждений встречу в Казани пропускают Сердар Азмун, Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Деян Ловрен.

При этом в стартовом составе питерцев выйдет нападающий Артем Дзюба, включенный сегодня в расширенный список сборной России.

Встреча в Казани состоится на стадионе «Центральный» и начнется в 18:30 по мск.