Экс-игрок «Юты» Джаррелл Брэнтли перешел в УНИКС

Бывший форвард «Юты Джаз» Джаррелл Брэнтли перешел в УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба.

25-летний баскетболист подписал с казанцами однолетний контракт. Ранее до этого он был отчислен из клуба НБА.

«Юта» задрафтовала Брэнтли в 2019 году под 50-м номером. За два сезона форвард в среднем набирал 2,4 очка и совершал 1,3 подбора за игру, проводя на площадке около 6 минут.

За сегодня это уже второе подписание УНИКСа. Чуть ранее клуб сообщил о переходе известного американского защитника О Джея Мэйо.